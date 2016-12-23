Haber: Ceylan Beykoz

Son olarak katıldıkları İnternational EMF Antalya Muay-thai Open Cup’s ‘ta sporcumuz Batuhan YILMAZ Azerbaycanlı rakibi Eldar MAHMADOV’ a karşı üstün performans sergileyip Avrupa Kupası Şampiyonu olurken, Ceren YILMAZ ise Rus rakibini nock out ile yendi. Milli ünvanını kazanarak Şampiyonaya bir kez daha Mengen’in damgasını vuran sporcularımız, şampiyona dönüşü milli formalarıyla Antrenörleri Ertan AKDOĞAN ile birlikte Belediye Başkanını makamında ziyarette bulundular. Sporcular ve Antrenörleri için Belediye Personeli ile birlikte şampiyonanın videosunun izlendiği bir kutlama organizasyonu hazırlayan Belediye Başkan Turhan BULUT, birlikte kutlama pastası kestiği sporcuları ve antrenörlerini tek tek tebrik ederek 2015 ve 2016 yılı şampiyonlarından duyduğu gururu dile getirdi ve başarılarının devamını diledi.





