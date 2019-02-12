Mengen Fitness Salonu Boş Kalmıyor

Haber: Gökhan Aksoy

Uzun yıllardır eksikliği hissedilen ve halkın talepleri doğrultusunda Mengen’e belediye tarafından yapılan modern fitness salonu vatandaşlardan tam puan alıyor. Vatandaşların sağlıklı bedenlerle yaşaması için beden kondiyoslarını yükseltmek amacıyla açılan salon modern spor aletleriyle sporseverlerin sağlığına katkı sağlıyor.

YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI;

Konuyla ilgili olarak Mengen Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle: “Laf değil iş üreten Mengen Belediyesi,yapılamaz denilen işleri yapmaya devam ediyor.Fitness salonumuzu açtığımız günden bu yana Halkımızın gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür ederiz,yüksek katılımdan dolayı yeni dönemde kapasitemizi arttırmamız artık şart oldu.HERKESE MUTLU HAFTALAR...”