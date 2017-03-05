Haber: BMA

Alanya’da yapılacak olan Şehit Polis Fethi Sekin Muay Thai Türkiye Şampiyonası kapsamında geçtiğimiz haftalarda Karaçayır Spor Salonunda Muay Thai il seçmesi gerçekleştirildi. Yapılan seçmelerde Mengen Belediyespor Muay-Thai takımından 5 sporcu 4 birincilik, 1 ikincilik alarak şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Birinci olarak Şehit Polis Fethi Sekin Muay Thai Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcular Batuhan Yılmaz, Hatice Karaöz, Turgay Erikci ve Muhsin Toprak antrenörleri Ertan Akdoğan ile birlikte Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’u makamında ziyarette ettiler. Başkan Bulut sporcuları tek tek tebrik ederek Antalya’dan üstün bir başarıyla döneceklerine inandığını dile getirdi.