Haber: Esra ÖZTÜRK

Mengen Belediyesi ve Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği (TABİAD) tarafından ilçede bisiklet turu düzenlendi. Tura Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu üyesi öğrenciler ve Mengenli bisikletseverler de katıldı. Mengen ŞirinyazıGöletinden başlayıp Mengen merkezde sona eren 25 km bisiklet parkurunun bitiminde Mengen Belediyesi tarafından Mengen Belediyesi Kültür Evinde TABİAD, AİBÜ Genç Tema Topluluğu ve Mengen’deki katılımcılara yemek ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Bisiklet turuna katılan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut katılımcılara teşekkür ederek ilçede bu gibi etkinlikleri daha sık görmek istediğini dile getirdi. Etkinlik organizasyonunu sağlayan TABİAD üyeleri de Başkan Bulut’a teşekkür ederek etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Belediye Başkanı Turhan Bulut ayrıca, bisiklet turu boyunca sürüş güvenliği ve trafiği sağlayan Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Mengen Jandarma Komutanlığı’na, Mengen İlçe Devlet Hastanesi Sağlık görevlilerine teşekkür etti.