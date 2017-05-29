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29 Mayıs 2017 Pazartesi
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    • Mengen’de Satranç Turnuvası

    Mengen Milli Eğitim Müdürlüğü,satranç Federasyonu Bolu İl Temsilciliği ve Gentaş Genel metal A.Ş ortaklığı ile okullararası satranç turnuvası düzenlendi.

    29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:11
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    Mengen’de Satranç Turnuvası

    Haber: Esra Öztürk

    Aşçılık Meslek Teknik Anadolu lisesi çok amaçlı salonunda tüm okulların coşkulu katılımı ile gerçekleşen turnuvada ilkokul,ortaokul ve lise kapsamında 126 öğrenci yarıştı.Dereceye giren öğrenciler Gentaş A.Ş tarafından ödüllendirildi. Turnuva ödül törenine Gentaş Fabrika Müdürleri,daire amirleri;öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

    Turnuvada dereceler şu isimlerden oluştu.

    İlkokullar:1-Hasret CEYLAN (Cumhuriyet İlkokulu) .2-Berat DÜZDERE (Cezmi BİLGİN ilkokulu) 3- Zeynep Naz TÜFEKCİ (Cumhuriyet İlkokulu)

    Ortaokullar: 1- Yıldıray YILMAZ (Gökçesu Ortaokulu) 2- Ahmet Huzeyfe (AKÇABELEN Atatürk İlkokulu) 3-Yunus AKDOĞAN (Atatürk İlkokulu)

    Liseler: 1-Eray KARATAŞ (Gentaş ÇPL) 2-Durmuş KOCAKAŞ (Gentaş ÇPL) 3- Emir Ahmet GERİM (Aşçılık Lisesi)

    Anahtar Kelimeler: Mengen, Milli, Eğitim, Müdürlüğüsatranç, Federasyonu

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