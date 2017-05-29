Haber: Esra Öztürk

Aşçılık Meslek Teknik Anadolu lisesi çok amaçlı salonunda tüm okulların coşkulu katılımı ile gerçekleşen turnuvada ilkokul,ortaokul ve lise kapsamında 126 öğrenci yarıştı.Dereceye giren öğrenciler Gentaş A.Ş tarafından ödüllendirildi. Turnuva ödül törenine Gentaş Fabrika Müdürleri,daire amirleri;öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Turnuvada dereceler şu isimlerden oluştu.

İlkokullar:1-Hasret CEYLAN (Cumhuriyet İlkokulu) .2-Berat DÜZDERE (Cezmi BİLGİN ilkokulu) 3- Zeynep Naz TÜFEKCİ (Cumhuriyet İlkokulu)

Ortaokullar: 1- Yıldıray YILMAZ (Gökçesu Ortaokulu) 2- Ahmet Huzeyfe (AKÇABELEN Atatürk İlkokulu) 3-Yunus AKDOĞAN (Atatürk İlkokulu)

Liseler: 1-Eray KARATAŞ (Gentaş ÇPL) 2-Durmuş KOCAKAŞ (Gentaş ÇPL) 3- Emir Ahmet GERİM (Aşçılık Lisesi)