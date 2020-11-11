Mengenli Çiftten Bir Birincilik Bir de Üçüncülük

Haber: Erdal Tanrıverdi

2 yıl önce dünya evine giren Mengenli bisikletçi çiftimiz Zeynel Akgönül ve eşi Esra Kürkçü Akgönül bu zorlu yarışmaya katılarak önemli bir başarı elde etti.

BİR TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ VE BİR TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

4.5 km uzunluğundaki yarışma parkurunu ortalama 13 dk 30 saniye ile tamamlayan Mengenli çiftimizden Esra Kürkçü Akgönül 6 tur boyunca toplam 1 saat 20 dakikalık derecesiyle Elit kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, Zeynel Akgönül ise 5 turda toplamda 1 saat 13 dakikalık derecesiyle Master +30 kategorisinde Türkiye 3.’lüğünü elde etti.

ESRA KÜRKÇÜ AKGÖNÜL GERÇEK BİR ŞAMPİYON

Mengenli Esra Kürkçü Akgönül şampiyonluğuna bir yenisini daha ekleyerek bu alanda önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl kazandığı şampiyonlukla birlikte tam 11 kez Türkiye Şampiyonu olmuş oldu.

HAZIRLIKLARINI MENGEN’DE VE ANKARA’DA YAPTILAR

Mengenli çiftten Zeynel Akgönül, yarışma öncesindeki hazırlıklarını Mengen ve Ankara’da yaptıklarını ifade etti. Mengen’in dağ bisikletine çok uygun olduğunu ve Mengen’de dağ bisikletinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden çift, Mengen coğrafyasının hem yükseklik, hem iklim, hem zorluk hem de mevcut dağ yollarının bu spora çok uygun olduğunu belirttiler. İzmir’de yaşayan çiftimiz, fırsat buldukça Mengen’e gelerek dağ bisikleti antrenmanı yaptıklarını belirttiler. Mengen’in bölgesel ve ulusal tanıtımı için bisiklet yarışmalarına ev sahipliği yapabileceğini düşündüklerini ifade eden Akgönül çifti, hem maraton hem olimpik mesafe dağ bisikleti hem de etaplı dağ bisikleti yarışmaları için iyi konum ve coğrafyaya sahip olduğunu dile getirdiler.