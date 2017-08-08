Haber: Semih Baykal

Mengen Belediyespor sporcusu olan Ceren Yılmaz Tayland'da düzenlenen muay thai dünya şampiyonasında final maçını kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut genç sporcunun başarısını bu sözlerle duyurdu; "Tayland’da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonasında kendi kategorisinde Dünya Şampiyonu Olarak altın madalya kazanan Mengen Belediye Spor bünyesinde bir buçuk yıllık bir süreç içerisinde; disiplinli,sabırlı çalışmaları sonucunda Türkiye, Avrupa Şampiyonluğundan sonra Dünya Şampiyonluğu mutluluğunu, onurunu bizlere yaşatan sevgili sporcumuz Ceren YILMAZ’ı ve Hocamız Ertan AKDOĞAN’ı şahsım ve belediyemiz adına yürekten kutlar; sevgiyle gözlerinden öperim"