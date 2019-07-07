Mengenli Oyuncu Japonya’da

Haber: C.Kutay Aykan

Almanya’nın Köklü kulüplerinden Bayern Leverkusen’de forma giyen Mengen’li Ömer Berke Tokaç, Japonya’ya transfer oldu. Futbolcunun dedesi Almanya’dan emekli olan Mengen’li Arif TOKAÇ şöyle konutlu: “1947 Yılı Mengen Başyellice Köyü’nde doğdum. 1970 Yılında Almanya’ya işçi olarak gittim. 25 yıl çalıştım. Almanya’da emekli oldum. Eşim Zühriye hanımla beraber Mengen Almanya arasında yaşamımızı sürdürüyoruz. Üç çocuğumuz ve 11 torunumuz var. Torunumun Ömer’in babası ilhan’da bir süre futbol oynamıştı. Bayern Leverkusen’in alt yapısında top koşturan 17 yaşındaki genç futbolcu torunum Ömer Berke Tokaç, son 2 sezonda 47 maçta ter döktü ve rakip filelere 14 gol bıraktı.Türk Milli takımında da futbol oynadı. Mutluyum ve sevinçliyim Ömer Berke Tokaç, Japonya’ya transfer oldu.”