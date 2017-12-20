Haber: Semih Baykal

Ligin 16. Haftasında evinde Eskişehirspor ‘u Poepon (2) ve Yusuf Emre’nin golleriyle 3-0 mağlup eden Boluspor’da Cengiz Umut Meraş şoku yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği performansla her kesimin beğenisini kazanan Cengiz Umut Meraş, Eskişehirspor ile oynanan maçta 80’nci dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Lig’de 4, kupa’da gördüğü 1 kartla toplam 5 sarı kartı bulunan Cengiz Umut Meraş, ligin son haftasında deplasman da oynanacak olan Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Meraş’ın yerine Caner Cavlun’un ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.