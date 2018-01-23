Haber: Gönül Olutürk

Aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu belirten genç futbolcu Cengiz Umut Meraş “Yoğun bir kamp döneminden çıktık. Maçın önemini çok iyi biliyorduk. Takımımızı yürekten kutluyorum. Bugün üç puan değil, fazlasını kazandık. İnşallah haftaya Ümraniyespor maçını da kazanıp şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ”

Giresun galibiyetinin önemini vurgulayan Okutan “Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu sene ki hedeflerimiz doğrultusunda burada kazanmak çok önemliydi. Benim içinde güzel oldu. Sonradan oyuna girmeme rağmen attığım gol ile takımıma katkı sağladım. Çok değerli bir galibiyet aldık. İnşallah bu şekilde devam ederiz.“ dedi.