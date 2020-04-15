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Meraş’tan 200 adet gıda yardım paketi

Korona Virüs nedeniyle daha önce ihtiyaç sahibi 200 ailenin ihtiyaçlarını karşılayan Cengiz Umut Meraş, şimdi de dayısı Hüseyin Akkaş adına Bolu Belediyesi’ne 200 gıda yardım paketi gönderdi.

Meraş’tan 200 adet gıda yardım paketi

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor'da yıldızı parladıktan sonra Bursaspor'a oradan da Fransa'ya transfer olan Cengiz Umut Meraş koronavirüs sebebiyle 200 ailenin ihtiyaçlarını karşılayacağını açıklamıştı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir şey yoktur! 200 ailenin gıda ihtiyacını karşılıyorum. Bu güzel dayanışmada siz de var mısınız?" diyerek attığı twit ile milli futbolculara yardım için davet gönderdi.

Şimdi de 200 adet gıda yardım paketi gönderdi

Futbolcular arasındaki bu akım Türk halkının ne kadar yardımsever olduğunu gözler önüne sererken, Fransa’da Le Havre forması giyen genç yıldız bu kez de dayısı Hüseyin Akkaş adına Bolu Belediyesi’ne 200 adet gıda yardım paketi gönderdi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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