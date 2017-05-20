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20 Mayıs 2017 Cumartesi
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    • Merhaba Play off

    TFF 1. Lig’in son haftasında Boluspor evinde konuk ettiği Manisaspor’u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kırmızı beyazlı ekip play off’a katılma hakkını garantiledi.

    20 Mayıs 2017 Cumartesi 21:00
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    Merhaba Play off
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    HABER:Faruk ÇİDEM

    Maçtan dakikalar

    10. dakikada Manisapor’un sağ kanattan başlattığı atakta ceza sahası dışından Billah Sebaihi’nin sert şutunu kaleci Melih kornere çeldi.

    11. dakikada Boluspor’un atağında Akabueze’nin yerden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Poepon topu ağlara gönderdi. 1-0

    15. dakikada Umut Meraş’ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda top direkten döndü.

    43. dakikada Yusuf Emre’nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Poepon yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

    45. dakikada orta sahadan topu alarak rakip ceza sahasına kadar giren Poepon kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-0

    56. dakikada Boluspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Poepon’un sert şutu üst direkten döndü. Manisaspor defansı topu kendi sahasından uzaklaştırdı.

    61. dakikada Boluspor’da Poepon orta sahanın ilerisinde aldığı topla rakip ceza sahası içine kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon topu ağlara gönderdi. 4-0

     

    Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

    Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erdem Bayık xx, Mehmet Metin xx

    Boluspor: Melih Ağa xx, Fatih Nurullah Turan xx, Alim Öztürk xx, Ramazan Sal xxx, Umut Meraş xx, Özgür İleri xx (Burak Asan dk. 65 xx), Yusuf Emre Gültekin xx, Musa Sinan Yılmazer xx, Akabueze xx (Abdulkadir Özdemir dk. 58 xx), Guido xxx, Poepon xxxx (Furkan Demir dk. 73 xx)

    Yedekler: Sabri Can, Renato Arapi, Necati Yakuplar, Hakan Arslan

    Teknik Direktör: Fuat Çapa

    Manisaspor: Yağızcan Akyürek xx, Emre Öztürk xx, Ümit Yasin Arslan xx, Hüseyin Tok xx (Ömer Buğdacı dk. 46 xx), Hakan Turan xx, Ç. Bakaki xx (Asım Hamzaçebi dk. 64 xx), Mertan Caner Öztürk xx, Billal Sebaihi xx (Yunus Yılmaz dk. 76 x), Erman Bulucu xx, Metin Yüksel xx, Alper Önal xx

    Yedekler: Deniz Çörtlen, İsmail Haktan Odabaşı

    Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

    Goller: Poepon (dk. 11, 43, 45 ve 61) (Boluspor)

    Sarı Kart: Burak Asan (Boluspor)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’in, Son, Haftasında

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