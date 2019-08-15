Merhaba Yeni Sezon

Haber: C.Kutay Aykan

Yeni sezon heyecanının bugün oynanacak olan Giresunspor-Menemenspor maçıyla başlayacağı TFF 1. Lig'de normal sezonun 2 Mayıs 2020'de bitmesi planlanıyor. İlk iki sırayı alacak takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, sezon sonunda play-off'ta üçüncü ile altıncı, dördüncü ile beşinci birbirleriyle eleme usulü çift maç yapacak ve rakiplerini eleyenler finalde karşılaşacak, kazanan Süper Lig'e çıkacak. Ligde son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Ligde mücadele edecek ekipler

Geçen yıl Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yanı sıra TFF 2. Lig'den yükselen Fatih Karagümrük, Keçiörengücü ile Menemenspor ligin yeni ekipleri olarak mücadele edecek. Ligde bu takımların yanı sıra Adana Demirspor, Adanaspor, Altay, Altınordu, Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor, Giresunspor, Hatayspor, İstanbulspor, Osmanlıspor ve Ümraniyespor bulunuyor.

Yabancı oyuncu statüsü

Takımlar bu sezon 28 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Bunlarına 6'sına maç kadrolarında yer verebilecek ekipler, 5'ine ise aynı anda sahada oynatabilecek.

Süper Lig'den düşenler

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ancak geçen sezon lige veda eden Bursaspor, en son 2005-2006'da mücadele ettiği lige döndü. Yeşil-beyazlı ekip 1966-1967 ve 2005-2006'dan sonra tekrar Süper Lig vizesi almaya çalışacak. Geçen sezon Süper Lig'den düşen ekiplerden Akhisarspor, en son 2011-2012 sezonunda 1. Lig'de yer aldı. Süper Lig'de 7 sezon aralıksız yer aldıktan sonra veda eden Ege temsilcisi, tekrar en üst kademe lige çıkma mücadelesi verecek. İlk kez çıktığı Süper Lig'de sadece 1 sezon mücadele edebilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor da bu yıl 1. Lig'de zirvede yer almak için çalışacak.

En fazla sevinen Adanaspor

Ligde yer alacak 18 takım içinde Adanaspor 5 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, bu ekibi Adana Demirspor ve Eskişehirspor (4), Altay ve Boluspor (3), Balıkesirspor, Bursaspor, İstanbulspor ve Osmanlıspor (2), Akhisarspor, Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük ve Giresunspor (1) izledi.