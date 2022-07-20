Merih Demiral Inter'e transfer oluyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Atalanta'nın satın alma opsiyonunu kullandığı Türk yıldız Merih Demiral, takas yoluyla ezeli rakibi Inter'in yolunu tutuyor. Inter'in Torino'dan Bremer ile ilgilendiği fakat transferin gerçekleşemediği ifade edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, Merih Demiral için Atalanta'ya takasta Andrea Pinamonti'yi önerdi.

Geçtiğimiz sezon Empoli'de kiralık olarak forma giyen Andrea Pinamonti, 37 resmi karşılaşmada 13 gol kaydetti ve 2 asist yaptı. İtalyan forvetin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gözüküyor. Atalanta ise Merih Demiral'ın satın alma opsiyonunu kullanmak için Juventus'a 20 milyon Euro ödedi.