Haber: Aysun Beykoz

Ligde play-off mücadelesi veren Yılmaz Vural'ın ekibi Göztepe, Mersin İdmanyurdu deplasmanında 4-0 öne geçmesine karşın korkulu anlar yaşadı. Tam 11 golün atıldığı mücadelede konuk ekip, hata yapmadı ve karşılaşmayı 6-5 kazanarak play-off iddiasını sürdürdü.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri; 15 ve 78. dakikalarda Umut Nayir, 36. dakikada Prince Segbefia, 39 ve 42. dakikalarda Tayfur Bingöl ve 82. dakikada Emre Aygün kaydetti. Mersin İdmanyurdu'nun golleri ise; 53, 67 ve 72. dakikalarda Abdülkadir Korkut, 64 ve 90. dakikada Tita'dan geldi.

Tam 7 sarı kartın çıktığı mücadelede Göztepeli futbolcular, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşarken Mersin İdmanyurdu'nun geri dönüş çabası galibiyet için yeterli olmadı.

Bu galibiyetin ardından Göztepe, puanını 49'a yükseltti. Mersin İdmanyurdu ise 25 puanda kaldı ve Spor Toto 2. Lig'e düşme korkusunu daha çok yaşamaya başladı.

Stat: Mersin

Hakemler: Onur Karabaş, Mehmet Kısal, Gökmen Olgaç

Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı (Dk. 90+2 Mert Arabacı), Kudbettin Tekin Oğrak (Dk. 71 Sinan Kaloğlu), Mahmut Metin, Pedriel (Dk. 46 Bekir Can Sönmez), Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Gökhan Akkan, Tita

Göztepe: Günay Güvenç, Emre Can Coşkun, Schwechlen, Mehmet Umut Nayir, Fuchs (Dk. 52 Canberk Dilaver), Gosso (Dk. 46 Emre Aygün), Tanju Kayhan, Segbefia, Murat Akın (Dk. 25 Soner Dikmen), Halil Akbunar, Tayfur Bingöl

Goller: Dk. 15 ve 78 Mehmet Umut Nayir, Dk. 36 Segbefia, Dk. 39 ve 42 Tayfur Bingöl, Dk. 82 Emre Aygün, (Göztepe), Dk. 53, 67 ve 72 Abdulkadir Korkut, Dk. 64 ve 90 Tita (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 10 Schwechlen, Dk. 63 Emre Aygün, Dk. 73 Soner Dikme, Dk. 87 Emre Can Coşkun (Göztepe), Dk. 17 Hakan Olkan, Dk. 20 Pedriel, Dk. 40 Mitrovic, Dk. 86 Mehmet Enes Sığırcı (Mersin İdmanyurdu)