Haber: Erdal Tanrıverdi

Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre TFF 1.Ligde 20.haftada oynanacak olan maçların naklen yayın programı şöyle:

11 Şubat Cumartesi

13.00: E.Y.Malatyaspor-Denizlispor (TRT Spor)

13.30: Ümraniyespor-Elazığspor (TRT Avaz)

16.00: Eskişehirspor-Manisaspor (TRT Avaz)

18.30: Mersin İ.Y.-Boluspor (TRT Spor)

12 Şubat Pazar

13.00: Bandırmaspor-Altınordu (TRT Avaz)

13.00: Sivasspor-Samsunspor (TRT Spor)

16.00: Giresunspor-Ş.Urfaspor (TRT Avaz)

18.30: A.Demirspor-G.Antep BŞB (TRT Spor)

13 Şubat Pazartesi

18.30: Göztepe A.Ş.-Balıkesirspor