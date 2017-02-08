Haber: Erdal Tanrıverdi
Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre TFF 1.Ligde 20.haftada oynanacak olan maçların naklen yayın programı şöyle:
11 Şubat Cumartesi
13.00: E.Y.Malatyaspor-Denizlispor (TRT Spor)
13.30: Ümraniyespor-Elazığspor (TRT Avaz)
16.00: Eskişehirspor-Manisaspor (TRT Avaz)
18.30: Mersin İ.Y.-Boluspor (TRT Spor)
12 Şubat Pazar
13.00: Bandırmaspor-Altınordu (TRT Avaz)
13.00: Sivasspor-Samsunspor (TRT Spor)
16.00: Giresunspor-Ş.Urfaspor (TRT Avaz)
18.30: A.Demirspor-G.Antep BŞB (TRT Spor)
13 Şubat Pazartesi
18.30: Göztepe A.Ş.-Balıkesirspor
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