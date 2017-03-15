Haber: Esra Öztürk
STAT: Mersin
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Deniz Turgut, Murat Engin Gözütok
MERSİN İDMANYURDU: Mihaylov, Serol Demirhan, Gökhan Akkan, Mitrovic, Nurullah Kaya, Hakan Olkan, Emrah Özyaylaz (Dk. 83 Mahmut Metin), Abdulkadir Korkut, Tita, Tolga Şahin (Dk. 46 Sinan Kaloğlu), Pedriel
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Erdoğan Yeşilyurt, Seydi Karasoy, Arif Morkaya, Barış Alıcı (Dk. 46 Serkan Göksu), Alican Özfesli, Okan Derici (Dk. 75 Enis Durak, Dk. 81 Kerim Alıcı), Hasan Kabze
GOLLER: Dk. 54 Pedriel (Mersin İdmanyurdu), Dk. 77 Enis Durak (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 89 Sinan Osmanoğlu (Altınordu)
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