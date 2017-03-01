Stat: Mersin
Hakemler: Onur Karabaş, Mehmet Kısal, İbrahim Çağlar Uyarcan
Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mehmet Enes Sığırcı, Serol Demirhan, Pedriel, Tolga Şahin (Dk. 89 Ahmet Bener), Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Güven Varol (Dk. 70 Kudbettin Tekin Oğrak), Tita (Dk. 86 Mahmut Metin)
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Kappel, Burak Altınparmak, Anıl Taşdemir (Dk. 70 Barış Örücü), Sankoh (Dk. 35 Veli Acar), Cenk Güvenç (Dk. 55 Taha Can Velioğlu), Kerem Can Akyüz
Sarı kartlar: Dk. 24 Nurullah Kaya, Dk. 59 Mitrovic, Dk. 90+3 Pedriel (Mersin İdmanyurdu), Dk. 61 Ömer Alp Kulga (Denizlispor)
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