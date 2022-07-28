Mert Efe Kılıçer tekrar göğsümüzü kabarttı



Haber: Uğur Balaban

Temmuz ayı başında yapılan Cimnastik Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda 3 altın 1 gümüş madalya kazanarak turnuvaya damgasını vuran Mert Efe Kılıçer 16. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları paralel aletinde finale kalarak bir kez daha Bolu’yu gururlandırdı.

Avrupa 2.’si TOHM sporcumuz Bolulu Mert Efe Kılıçer Antrenörleri Ersin Yılmaz ve İbrahim Bulut idaresinde başarılarına bir yenisini daha eklemek üzere Slovakya’da düzenlenen Gençlik Olimpik Oyunları’nda finale kalmayı başardı.

Final yarışması Cumartesi günü

Mert Efe Kılıçer’in yarışacağı Paralel aleti finalleri 30 Temmuz Cumartesi günü TSİ ile saat 15.00’da başlayacak.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden tebrik mesajı

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü finale kalan TOHM sporcumuz Mert Efe Kılıçer için resmi sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yayınladığı tebrik mesajında “TOHM sporcumuz Mert Efe Kılıçer 16. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarında Paralel Bar Aletinde finalle kalmıştır. Sporcumuzu tebrik eder finallerde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.