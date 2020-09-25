Mertcan Artvin Hopaspor’a Gitti

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden ve sezona Edirnespor galibiyeti ile başlayan Artvin Hopaspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Mor-Beyazlı ekip, TFF 1.Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor’dan sol kanat oyuncusu Mertcan Bilaloğlu’nu sezon sonuna kiralık olarak kadrosuna kattı. Düzenlenen törenle sözleşme imzalayan Mertcan Bilaloğlu, Artvin Hopaspor’un başarısı için mücadele edeceğini söyledi.

ŞİMDİ ROTA KEMER

Bu arada hafta sonu deplasmanda Kemerspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör Coşkun Öz yönetiminde başlayan Artvin Hopaspor’da moraller yerinde. Cumartesi günü deplasmanda oynanacak müsabakaya da galibiyet parolası ile hazırlanan Mor-Beyazlı ekipte oyuncular çok hırslı. Teknik direktör Coşkun Öz, “Lige ilk haftalardan ağırlığımız koymak istiyoruz. Kemer maçına da galibiyet için çıkacağız” dedi.