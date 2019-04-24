Merve Nur’dan Türkiye 2.Liği

Haber: Gönül Olutürk

Sporcularımız Klasik Yay Mix takımda ise Türkiye 2.si oldu. Ayrıca Merve Nur Eroğlu Dünya Okçuluk federasyonunun düzenlemiş olduğu oylama sonucu Dünya Yılın 1.si ödülünü de bu yarışmada aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan sporcumu Merve Nur Eroğlu, “İlk önce aileme, bana 8 yıldır her şekilde emek veren değer veren her zaman yanımda olan antrenörüm Ahmet Soner Mersinli ye, kulübüm Okçular Vakfı’na, milli takım antrenörlerim Özcan Ediz Ebru Öztürk Esen Hasan Hancı’ya, Bolu Gençlik Spor il Müdürümüz Şerafettin Çilkara’ya antrenman yapmam konusunda bana destek olmalarından dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.