Merve Nurlu Milli Altın İçin Yarıştı

Haber: Birol Ertunç

Şampiyonanın son gününde Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun, Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan klasik yay kadın takımı, altın madalya atışlarında Çin ile karşılaştı.

Dünya Şampiyonası'nda 4 madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nın altıncı gününü Türk sporcular 4 madalyayla tamamladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hollanda'nın Hertogenbosch şehrinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli okçular, ikişer altın ve gümüş madalya kazandı. Bülent Korkmaz, Murat Turan ve Erdoğan Aygan'dan oluşan makaralı yay erkek takımı final atışlarında İran'a 222-219 yenilerek gümüş madalyanın sahibi olurken, Murat Turan bireysel makaralı yayda ABD'li rakibi Ben Thompson'a 135-146 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Türkiye sabah seansında ise iki altın madalya almıştı.