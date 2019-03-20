Mesai bugün başlıyor

Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. ligde 26. hafta geride kalırken, profesyonel ligler milli maç ve yerel seçimler nedeniyle Nisan ayının ilk haftasına kadar izine girdi. Tüm kulüpler oyuncularına bu arada mini bir tatil izini verirken Boluspor'un da perşembe (21 Mart) günü toplanacağı belirtildi. Haftayı Balıkesirspor galibiyeti ile kapatan kırmızı beyazlılar perşembe günü toplanarak Nisan ayının ilk haftasında hafta içi Ankara'da oynanacak maç için çalışmalarına başlayacak. Ligin güçlü ekiplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Boluspor son maçın morali ile ilk altı yolunda yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak.