"Meşaleni Al Yürüyüşe Gel"

Haber: Gökhan Aksoy

Yeşil Cephe gurubu üyelerinin Horoz’a destek vermek ve taraftarların dikkatini çekmek amacıyla düzenleyeceği meşaleli yürüyüş etkinliğinde yeşil renk dışında başka hiçbir meşalenin yakılmasına izin verilmeyecek. Yeşil Cephe taraftar gurubu yöneticileri, Cumartesi günkü etkinlikle ilgili olarak yaptıkları duyuruda şu konulara dikkat çektiler: * Takımımız zorlu Boluspor maçı öncesi saat 17.30'da tesislerden çıkış yapacak. * 17.40 dolaylarında ise Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu önünden, takım otobüsümüz meşalelerimiz eşliğinde stada geçiş yapacaktır. * Organizasyonun sağlıklı yapılabilmesi açısından taraftarlarımızı 16.30'dan itibaren Açık Hava Tiyatrosu önünde toplanmaya davet ediyoruz. * Meşale yakımı toplu olarak aynı anda değil, cadde boyu otobüsün geçtiği mevki boyunca sıra ile yakılacaktır. * Yeşil renk dışında hiçbir meşalenin yakılmasına izin verilmeyecektir. * Emniyet Müdürlüğü'nden tarafımıza iletilen uyarıda "Kesinlikle torpil, maytap vb patlayıcı aletlerin kullanılmaması, kullanılması halinde bu tarz organizasyonlara şehrin hiçbir noktasında izin verilmeyeceği" belirtilmiştir.