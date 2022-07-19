Mesut Bakkal “Kadromuzdan memnunum”

Haber: Ceylan Beykoz

Burdur'da 10 günlük kamp yapacaklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Kadromuzdan memnunum, morallerimiz yerinde. Burada yapacağımız hazırlık maçları yeni sezon öncesi bize fikir verecek. Kamp yaptığımız tesis gerçekten çok iyi. Burdur gibi nüfusu az ancak coğrafi olarak büyük fırsatlar sunan şehirlerimizde, bu gibi önemli yatırımların yapılması ülke sporumuzun gelişmesi açısından sevindirici" dedi.

Burdur kampında fiziksel ve mental olarak çalışma yaptıklarını, oynayacakları hazırlık maçları ile de takımın son durumunu görme imkânı bulacaklarını kaydeden Bakkal, "Yoğun bir idman programımız var. Hazırlık maçlarında skor değil, oyun planımızı sahaya yansıtmak ve oyuncularımızın durumunu görmek bizim için daha önemli. Mevcut kadromuzla en iyisini nasıl yapacağımızın peşinde olacağız. Burdur kampı eksiklerimizi giderme konusunda da bize büyük katkı sağlayacak. Oyuncularımın çalışma temposu ve isteğinden memnunum" diye konuştu.