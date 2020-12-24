Mesut Dilsöz: Kısıtlı bir kadromuz var

Haber: Ceylan Beykoz

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, müsabakaya iyi başladıklarını ve öne geçtiklerini daha sonra da pozisyonlar ürettiklerini kaydetti. İkinci yarıya kötü başladıklarını belirten Dilsöz, şunları ifade etti:

"Kısıtlı bir kadromuz var, çok fazla oyuncu değişikliği yapamıyoruz. Kulübümüzdeki oyuncuların üçünü bu hafta profesyonel yaptık. Yediğimiz golde de pozisyon sanırım auttu. Geçen hafta da hakemlerin skora büyük etkisi vardı bizim aleyhimize, bu hafta da takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Giresunspor maçına hazırlanacağız. Elimizde kısıtlı bir kadro var, transfer dönemi yaklaşıyor, belirsizliklerle de mücadele ediyoruz."

Dilsöz, bir galibiyete çok ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, Giresunspor maçında 3 puan için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.