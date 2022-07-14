Mesut Özil resmen Başakşehir'e transfer oldu!

Turuncu lacivertliler, Mesut ile 14 Temmuz günü resmi sözleşme imzalayacak. Öte yandan Başakşehir, sosyal medya hesabından Mesut Özil'i resmen açıkladı. Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, sarı lacivertlilerle yollarını ayırmasının ardından yeni takımını buldu. Deneyimli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil için 14 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de Fatih Terim Stadı'nda, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.
Başakşehir transfer ateşini yaktı
Öte yandan Başakşehir kulübü, Göksel Gümüşdağ'ın daha önce Mesut Özil'e dair yaptığı konuşmayı yayınlayarak transfer öncesi taraftarlarına müjdeyi verdi.
Başakşehir resmen açıkladı
Öte yandan Başakşehir, sosyal medya hesabından Mesut Özil transferini açıkladı.