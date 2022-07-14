Mesut Özil resmen Başakşehir'e transfer oldu!

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Mesut Özil'in yeni durağı belli oldu. Süper Lig’de iddialı bir kadro kurmak isteyen Başakşehir, Mesut Özil ile anlaşmaya vardı.