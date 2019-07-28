Metehan Deniz de Gitti!..

Haber: Esra Öztürk

Transfer sezonunu hareketli geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı, yeni transferlerle güçlenmeye devam ediyor. Yeşil beyazlılar, geçen sezon Boluspor kadrosunda yer alan 2.02’lik Metehan Deniz’i 1 yıllığına renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Deniz, hedefin rakipleri eleyerek ligi en iyi şekilde tamamlamak olduğunu söyledi. Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, transferlerine devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor geçtiğimiz sezonu Boluspor’da geçiren Metehan Deniz’i kadrosuna kattı. 1996 doğumlu olan başarılı sporcu Metehan Deniz, Halil Onultmak spor tesislerinden düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediyespor’un renklerine bağlayan imzayı attı. İmza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı idari menajeri İlhan Özsarı da yer aldı.

HEDEF PLAY-OFF

Tören sonrasında konuşan Metehan Deniz hedeflerinin rakipleri eleyerek ligi en iyi şekilde tamamlamak olduğunu ifade etti. Deniz, “Geçtiğimiz sezon Boluspor’da oynuyordum. Bu sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor’a transfer olduğum için çok mutluyum. İnşallah bu sezon çok iyi çalışıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Umarım güzel bir sezon olur. Hedefimiz ilk olarak play off’a kalmak. Daha sonrasında da rakiplerimizi eleyerek ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.