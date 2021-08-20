Metin, Bolu ASKF Başkanlığına Aday

Haber: Ceylan Beykoz

Metin yaptığı açıklamada “2006 yılından itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Bolu İl Temsilcisi aynı zamanda Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan yardımcısıyım.1961 Bolu doğumluyum ve lise mezunuyum. Uzun yıllar amatör kümede futbol oynadıktan sonra Sandallarspor kurucu yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığını yaptım.2006 yılında kulüplerimizin teveccühü ile futbol il temsilcisi seçildim”

11 Eylül’deki seçime adayım

11 Eylül tarihinde yapılacak olan Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu seçimlerinde Federasyonumuz tarafından yapılan hizmetler ve yapacağımız ciddi projelerden dolayı şahsım ve yönetim kurulu adayı arkadaşlarım ile birlikte yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonrasında Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olağan kongresinde aday olmaya karar verdik.

İlimizde sporun gelişimi ve başarıların arttırılmasına yönelik spor yoluyla gençlerimizin iyi alışkanlıklar edinerek sosyal, kültürel etkinliklere katılımını sağlamak kendine güvenen takım duygusu içinde hareket eden ahlaklı ve yetenekli sporcular ile ilimiz ve ülkemiz sporuna katkı sunarak geleceğimizin bireylerinin yetiştirilmesini sağlamak ve Türkiye’de örnek alınan gurur duyulan bir Federasyon olma yolunda hedeflerimize hızlı adımlarla ilerleyerek yaklaşmanın gurunu yaşatacağız.

Sporun her dalında toplum içinde değer olduğunu ve bu değerinde korumanın gerektiğini öncelikle barış, hoşgörü ve huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmamasının şart olduğu ve bu yolunda sevgiden, saygıdan geçtiğini adalet ararken adil olunmasının gerektiği önceliklerimizdendir.

Hedefimiz amatör sporu yukarılara taşımak

Hedefimiz, Bolu Amatör Sporunu daha yukarılara taşımak bunun içinde omuz omuza çalışmak gerekmektedir. Hiç bir zaman sporu siyasete alet etmeyeceğiz, kulüpler arasında ayrımcılık yapmayacağız.15 Yıl yaptığım futbol il temsilciliği ve Askf yöneticiliğim döneminde yaptığım yapacaklarımın teminatıdır. Yapamayacağımız hiçbir vaadi vermeyeceğiz. Başarının birlik ve beraberlikten geldiğini bilen biri olarak çok çalışıp kulüplerimizin tesis, sağlık, vasıta, spor malzemesi, nakdi yardım ve sponsorluk gibi sorunlarını kendi sorunumuz olarak bileceğiz ve ona göre çalışacağız. Kuruluşundan bu zamana kadar Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna Başkan ve yöneticilik yapan amatör spora katkı sağlayan gecesini gündüzüne katarak çalışan Amatör spor kulüp başkan ve yöneticilerine şahsım ve yönetim kurulu adayı arkadaşlarım adına teşekkür ederim.

Futbol il temsilciliğini bırakacağım

Cemalettin Metin ASKF seçimlerinde Futbol İl Temsilciliği görevini bir koz olarak kullanmayacağını açıklayarak “Askf seçimlerinden sonra Futbol il temsilciliği görevimi bırakacağım. Hepinize şahsım ve yönetim kurulu adayı arkadaşlarım adına saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021, 13:08