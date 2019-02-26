Metin'den amatörlere destek sözü

Haber: Esra Öztürk

Tepecik ve Sandallar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla buluşmasından sonra Sümer Mahallesi’ndeki Aladağspor Kulübüne geçen Metin’e, İbrahim Doğan ve partililer eşlik etti. Fatih Metin, burada bir araya geldiği Aladağspor Kulübü Başkanı Ayhan Ceyhan, kulüp yöneticileri ve sporcularla projelerini anlatarak destek istedi. Amatör spor kulüplerine büyük destekleri olacağını vurgulayan Metin, Bolu’ya bir Amatör Spor Merkezi kazandıracaklarını, ayrıca Türkiye’deki bütün spor federasyonlarının da Bolu’da teknik ve fiziki anlamda temsilcilik açmalarını sağlayacaklarını söyleyerek, “hayırlı uğurlu olsun” dedi. Bu çalışmalarla bir taşla 3 kuş vuracaklarını belirten Metin, “Bu çalışmayla tüm gençlerimizin en az bir spor dalıyla uğraşmalarının dışında spor turizmine ve şehir ekonomisine de katkı vermeyi hedefliyoruz. Bir taşla 3 kuş vuracağımız bir çalışma olacak. Ayrıca Bolu lisanslı sporcuda birinci İl olacak” diye konuştu.

HER YIL 10 BİN LİRA

Metin, daha önce açıkladığı amatör spor kulüplerine verdiği maddi destek sözünü de tekrarlayarak, “Aladağspor kulübüne ve diğer amatör kulüplerimize her yıl 10’ar bin lira helal olsun. Yine vereceğimiz diğer destekler de cabası” ifadelerini kullandı.