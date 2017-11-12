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12 Kasım 2017 Pazar
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    • Metropolde bayanlarımızın gücü

    Bayanlar Hentbol 2.Lig A Grubu’nda ilimizi temsil eden Bolu Belediyesporligin ilk maçında Metropol Spor Kulübü’nü ağırladı. Mücadeleyi Bolu Belediyespor26-25 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.

    12 Kasım 2017 Pazar 11:42
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    Metropolde bayanlarımızın gücü

    Haber: Semih BAYKAL

    İlimizi Bayanlar Hentbol 2.Lig A Grubu’nda temsil eden Bolu Belediyespor ligin ilk maçında Metropol Spor Kulübü’nü konuk etti. Karaçayır Spor Salonunda Nefes nefese geçen mücadelede temsilcimiz rakibini 2.yarıdaki etkili oyunu ile 26-25 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.Temsilcimiz mücadeleye son 3 yıldır kendi yaş gruplarında Türkiye derecesi yapan ve geçen yıl 1.lige çıkmak için Play-off oynayan Metropol karşısında henüz 12 yaşında olan 3 oyuncu ile oldukça genç bir kadro ile çıktı. Rakip takım ise maça sadece 1 yedek oyuncu getirdi ve kaleci formasını da temsilcimizden alarak mücadeleyi tamamladı. Metropol Spor Kulübü maç içinde 2 oyuncu sakatlık yaşayınca kenarda tek oyuncu olduğunda sıkıntılı anlar yaşadı.

    MAÇ ÖNCESİ AMBÜLANS SORUNU

    Saat 15.00’te başlaması beklenen mücadele maçın gözlemcisi Uğur Bekyürek’in salon dışında ambulans bulunmaması nedeniyle karşılaşmayı başlatmamasına neden oldu. Bolu Belediyespor Kulübü’nün yoğun uğraşları sonunda Özel Çağsu Hastanesi’nden gelen ambulansla birlikte mücadele yaklaşık 35 dakika geç başladı.

    Son ana kadar kıyasıya mücadele

    Geçen yıl 2.ligde play-off oynayan temsilcimiz maçın 2.dakikasında 1-0 öne geçti. 5.dakikayı ekibimiz 3-2 üstünlükle geride bırakırken, 10.dakikada maça denge geldi: 5-5. 14.dakikada rakip takım 7-6 öne geçti. Metropol SK 20.dakikada da tek farklı üstünlüğünü sürdürdü: 10-9. 23.dakikada Metropol oyuncusu Tuğba sakatlanarak oyunu tekerlekli sandalye ile terketti. Genç oyuncu bir süre sonra yeniden oyuna dahil oldu. İlk yarıyı rakip takım 16-12 önde tamamladı. 2.yarının başında art arda goller bulan ekibimiz iyi savunma yaparak 3.dakikada oyunu yeniden dengeledi: 16-16. 5.dakika 18-16 Metropol üstünlüğü ile geride kalırken, Bolu Belediyespor uzun bir aradan sonra 11.dakikada 19-18 öne geçti. 15.dakikada rakip takım yeniden öne geçti: 21-20. Bolu Belediyesporbaşabaş giden maçın 20.dakikasında 22-22 eşitliği yakaladı. Temsilcimiz 25.dakikayı 24-23’lük üstünlükle geride bıraktı. Nefes nefese geçen son bölümde daha az hata yapan Bolu Belediyespor maçtan 26-25 galip ayrılırken, oyuncularımız maç sonunda taraftarla bütünleşti. Temsilcimiz 2.haftada deplasmanda Sinop Kaleşehir ile karşılaşacak. Ligin diğer maçında ise Görele BLD. Giresun Gençlik SK ile Sinop Kaleşehir karşı karşıya geldiler. Tirebolu İlçe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi Görele BLD. Giresun Gençlik SK 30 – 15 kazandı.

    Salon: Karaçayır

    Bolu Belediyespor: Berivan, Feyzanur, Busenur, Aylin, Sümeyye, Kübra, Dilara, Seda İrem, Gaye, Duygu, Ceyda, Sima Nur, Sema, Yasemin, Elanur, Dilara

    Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

    Ankara Metropol: İlayda, Beyzanur, Tuba, Semanur, Kübra, Mine, Meryem, Nuran

    Antrenör: Adnan Özdemir

    Anahtar Kelimeler: Bayanlar, Hentbol, 2.Lig, A, Grubu’nda

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