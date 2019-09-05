Mevki Mevki Boluspor

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1.Lig’in 2019-2020 yaz transfer sezonunun bitmesiyle Boluspor’un 4 Ocak’ta başlayacak ara transfer dönemine kadar ki kadrosu belli oldu. Boluspor’un transferleriyle birlikte profesyonel takım kadrosu 29 kişiden oluştu. 29 oyuncunun 4 oyuncusu kale, 8 oyuncusu defans, 14 oyuncusu orta saha ve 3 oyuncusu da forvetten oluştu.

İşte mevkilerine göre Boluspor kadrosu;

Kaleciler: Deniz Kök, Hakan Canbazoğlu, Yavuz Aygün, Ozan Evrim Özenç

Defans: Bahadır Abdulkadir Yağız, Burak Bekaroğlu, Fethi Özer, Hakan Arslan, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Sincere Seth, Ümit Kurt

Orta Saha: Alimardon Shukurov, Ahmet Onur Doğukut, Bilal Kısa, Cumali Bişi, Erkan Süer, Gökhan Sazdağı, Melih Okutan, Dodo, Muhammed Şura Çetin, Mustafa Durak, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Sami Can Keskin, Mutlu Güler, Umut Gündoğan

Forvet: Rydell Poepon, Mustafa Batuhan Altıntaş, Yusuf Mert Tunç