Mevlüt Erdinç Kocaelispor'da

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kocaelispor, VavaCars Fatih Karagümrük'ten golcü oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Körfez Brunga Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Engin Koyun ile yöneticiler de yer aldı.

34 yaşındaki Mevlüt Erdinç ve Engin Koyun, 30 Haziran 2023'e kadar geçerli mukaveleye imza attı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ailemize Hoş Geldin Mevlüt Erdinç! Kulübümüz, tecrübeli forvet Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Erdinç’in kariyeri

Futbola Fransa Ligue 2 ekibi Sochaux'da başlayan Mevlüt Erdinç, 17 yıllık profesyonel kariyerinde 10 takımda oynadı. Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Hannover, Başakşehir ve Fenerbahçe bu kulüplerden sadece birkaçı. Kocaelispor, tecrübeli santrforun 11'inci takımı olacak. Erdinç ayrıca, 35 kez de milli formayı giymiş, 8 kez fileleri havalandırmıştı. Milli formayla ilk golünü, 11 Kasım 2008'de Bosna Hersek ağlarına gönderdi.