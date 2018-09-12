Haber: Esra Öztürk

80'li yılların ortasında Boluspor forması giyen kaleci Naser Halitovic, 2017 yılında beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü Belgrad Devlet Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti. 1958 yılında Novi Pazar'da dünyaya gelen Halitovic, futbolculuk kariyerinde birçok takımda görev yaptı.1985-86 sezonunda 2. Lig'deki Boluspor'un 1. Lig'e çıkmasında, sergilediği performansla çok önemli bir rol oynayan Naser Halitovic, kırmızı beyazlı kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Daha sonra 1989-1990 sezonu da dahil olmak üzere Bolu'da forma giyen Halitovic, futbolculuğun ardından kaleci antrenörlüğüne başlamıştı. Memleketinin kulübü FK Novi Pazar'da kaleci antrenörlüğü yaptığı dönemde Fenerbahçe ile Novi Pazar'ın kurduğu tribün kardeşliğinde büyük pay sahibi olan Halitovic, son olarak Boluspor'da kaleci hocalığı görevinde bulunmuştu.