MHK'dan Dünyada Bir İlk

Haber: Aysun Beykoz

Merkez Hakem Kurulu teknoloji yardımıyla hakemlerin performansını yükseltecek. Kurul, bunu kısa adı HAGESİS olan Hakem Gelişim Sistemi'yle gerçekleştirecek. Bundan böyle hakemler bir cep telefonu uygulamasıyla fizik, kondisyon, kural bilgisi, beslenme, yaşam tarzı ve psikolojik açıdan takip edilecek. Yazılımına bir yıl önce başlanan HAGESİS, alanında dünyada bir ilk olacak. Üç aşamada devreye girecek proje haziran ayında kullanılmaya başlanacak. HAGESİS'le hakemlere maçını yöneteceği takımların bilgileri ve görüntüleri otomatik olarak gönderilecek. Hakemlere ayrıca takımların duran topları nasıl kullandığı, hücum şekilleri, aldatmayı alışkanlık haline getiren oyuncular ve penaltılar gibi önemli bilgiler aktarılacak. Böylece hakemlerin yöneteceği karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanması sağlanacak. Uygulama sayesinde her hakeme özel antrenman programı da hazırlanacak. Süper Lig hakemleri bu projeyle günde en az 12 saat takip edilmiş olacak.