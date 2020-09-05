Mihajlovic’ten 2 Yıllık İmza

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’da hücum hattına transfer geldi. Boluspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Polonya Ligi’nde Arka Gdynia takımında geçiren Nemanja Mihajlovic ile anlaşma sağladı.

Nemanja Mihajlovic’i Tanıyalım

23 yaşındaki Sırp futbolcu sol kanat başta olmak üzere hücumun 3 bölgesinde de görev alabiliyor. 19 Ocak 1994 Belgrad doğumlu olan Mihajlovic, Sırbistan takımı Rad'da futbola başladı. Daha sonra Teleoptik, Partizan, Heerenveen ve Arka Gdynia takımlarında forma giydi. Kariyerinde 149 maçı bulunan Sırp kanat oyuncusu, 24 kez filelhavalandırırken, 28 asist yaptı.

