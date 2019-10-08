Milli Ara Yarayacak mı?

Haber: Volkan Yılmaz

A Milli takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk ve 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile oynayacağı maçlar nedeniyle liglere bir hafta ara verildi. Ligde zor günler geçiren Boluspor bu araya en çok sevinen ekiplerden olacak. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve son sıralarda yer alan temsilcimiz milli aranın ardından 20 Ekim pazar günü saat 16.30'da Giresunspor ile 8. hafta maçını oynayacak. Boluspor'un bu arada iyi bir kamp dönemi geçirmesi ve bir hazırlık maçı oynaması bekleniyor.