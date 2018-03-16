Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. ligin 28. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Boluspor bu haftanın ardından milli maçlar nedeniyle lige verilecek olan arayı boş geçirmek istiyor.. Kırmızı beyazlılar süper ligin güçlü takımı ve şampiyonluğun önemli adaylarından Fenerbahçe ile Bolu’da bir hazırlık maçı oynanması planlanıyor. 23 Mart Cuma günü Bolu Atatürk Stadyumunda oynanması beklenen mücadele saat 18.00’de başlayacak. TFF ile yapılan yazışmalar tamamlanırken federasyonun izin vermesi halince mücadelenin oynanması bekleniyor.