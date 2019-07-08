Milli Basketçiden Ziyaret

Haber: Gönül Olutürk

Tuğba PALAZOĞLU kariyeri boyunca birçok Ulusal Şampiyonluklar ve Uluslararası başarılar elde etmiş 2012 Yaz olimpiyatlarında da ülkemizi temsil etmiş Bolulu başarılı bir Milli Basketbolcumuzdur. Tuğba Palazoğlu’nun ziyareti sırasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ile Bolu’nun spordaki yerinden ve geliştirmek için neler yapılabileceği konusunda istişarede bulundular. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nazik ziyaretinden dolayı Tuğba Palazoğlu’na teşekkür etti.