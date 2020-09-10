Milli Futbolcumuzdan Özdemir'e Ziyaret

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesinde gerçekleştirilen ziyarette milli futbolcu Cengiz Umut Meraş Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'e Macaristan maçında giydiği formayı hediye etti. Ziyarette başkan Özdemir "Boluspor'umuzun altyapısından yetişen, benim de yönetim kurulu üyesi olduğum dönemde önce Bursaspor'a daha sonra da Fransa'nın Le Havre takımına transfer olan milli futbolcumuz sevgili Umut Meraş, Bolu'muzu ve bizleri hiçbir zaman unutmadı. Sevgili kardeşime ziyareti ve Türkiye-Macaristan maçında giydiği formasını hediye ettiği için çok teşekkür ediyorum" dedi. Transferi ile ilgili Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'e ayrıca açıklama yapan Meraş bakın Bolu ve Boluspor ile ilgili neler söyledi.