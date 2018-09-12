HABER:Gönül Olutürk

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa giren Grekoromen Güreş Milli Takımı, antrenör Salih Bora ve yardımcı antrenörler gözetiminde 20 - 28 Ekim'de Macaristan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası hazırlıklarını, kuvvet, kondisyon ve taktik ağırlıklı günde 3 antrenmanla sürdürüyor.

Antrenör Salih Bora, kampla ilgili yaptığı açıklamada, burada genel fizik hazırlık, teknik hazırlık ve minder çalışmalarına başladıklarını, Bolu kampından sonra bir kamp daha gerçekleştireceklerini belirtti.Takımın bir grubunun Polonya'da, diğer bir grubun ise Brezilya'da üniversite oyunlarında olduğunu anlatan Bora, "Şu anda takımımız tamamen toplanmış durumda değil. Takım toplandığı zaman 35 kişi olacağız. Zira bizim dünya şampiyonasından sonra 23 yaş altı dünya şampiyonası var kasım ayında. İki takım bir arada bulunuyoruz burada. Büyüklerin dünya şampiyonası bittikten 15 gün sonra da 23 yaş altı dünya şampiyonası da olacak, onları da hazırlıyoruz. Beraber ortak bir çalışma programı içerisinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı."Bu ayın 19'una kadar kampımız devam edecek." diyen Bora, "Ortamımız gayet güzel. Gerek iklim gerekse tesis olarak çok güzel bir yerde kamp yapıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, dünya şampiyonasından madalyalar kazanmaya çalışacağız". şeklinde konuştu.

Bora, dünya güreşinde Türkiye olarak belli bir yerlerinin olduğunu vurgulayarak, dünya şampiyonasının çok zorlu olduğunu dile getirdi.2020 yılında Tokyo'da olimpiyatların düzenleneceğini hatırlatan Bora, sözlerini şöyle tamamladı:"2018 ve 2019 yılında yapılacak olan dünya şampiyonaları gerçekten çok önemli. Özellikle 2019 yılında yapılacak olan dünya şampiyonasında olimpiyat kotaları verilecek. Olimpiyata yaklaştığımız her gün zorluk derecesi artmakta. Biz de bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız."