Haber: Semih Baykal

11-18 Şubat 2018 tarihlerinde Fas’ta yapılacak olan 15.Erkekler Akdeniz Konfederasyon Kupası hazırlık kampı bir hafta sürecek. Kampta Bolu’lu kalecimiz Kerem Kezen de yer alırken, yıldız kalecimiz antrenmanlardaki hırsı, çalışkanlığı ve performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sebenspor’un son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli oyuncular arasında olan Kerem Milli takımın katılacağı, Fas’ta 11-18 Şubat ta yapılacak olan turnuvaya çok iyi bir şekilde hazırlanıyor. Kerem önceki yıllarda U16 Milli Takımı kalesini de korumuştu. Kerem Sebenspor’un son olarak deplasmanda Adana Atakumspor’u yendiği maçta forma giydikten sonra İzmir’e uçmuştu.