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13 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Milli Gururumuz İzmir Kampında

    U18 Erkek Milli takım İzmir kampı başladı. Erkekler Hentbol 2.Ligi’ni kasıp kavuran Sebenspor’un yıldız kalecisi Kerem Kezen Milli Takım kampına katıldı.

    13 Aralık 2017 Çarşamba 10:20
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    Milli Gururumuz İzmir Kampında
    Haber: Semih Baykal
    11-18 Şubat 2018 tarihlerinde Fas’ta yapılacak olan 15.Erkekler Akdeniz Konfederasyon Kupası hazırlık kampı bir hafta sürecek. Kampta Bolu’lu kalecimiz Kerem Kezen de yer alırken, yıldız kalecimiz antrenmanlardaki hırsı, çalışkanlığı ve performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sebenspor’un son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli oyuncular arasında olan Kerem Milli takımın katılacağı, Fas’ta 11-18 Şubat ta yapılacak olan turnuvaya çok iyi bir şekilde hazırlanıyor. Kerem önceki yıllarda U16 Milli Takımı kalesini de korumuştu. Kerem Sebenspor’un son olarak deplasmanda Adana Atakumspor’u yendiği maçta forma giydikten sonra İzmir’e uçmuştu.

    Anahtar Kelimeler: U18, Erkek, Milli, Takım, İzmir

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