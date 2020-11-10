Milli Maç Molası

Haber: C.Kutay Aykan

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın, 11 Ekim Çarşamba günü evinde oynayacağı Hırvatistan hazırlık maçı, 15 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı Rusya ve 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Macaristan Uluslar Ligi maçları nedeniyle hafta sonu Süper Lig ve TFF 1.Ligde oynanacak maçlar sonrası liglere ara verildi. Bu kapsamda Pazar günü deplasmanda Akhisarspor’a konuk olan kırmızı beyazlılar iki haftayı iyi değerlendirerek 10. hafta karşılaşacağı Ankaraspor maçına hazırlanacak. Beypiliç Boluspor liglere verilecek ara dolayısıyla yaklaşık 2 hafta dinlenme ve toparlanma şansına sahip olacak.