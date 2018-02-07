Haber: Semih Baykal

Hentbol U18 Milli Takımımız 11-18 Şubat 2018 tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenecek olan 15.Yıldız Erkekler Akdeniz Hentbol Şampiyonası’nda mücadele etmek için İstanbul’da kamp çalışmaları yapmaya başladı. Önceki gün akşam yemeği ile konakladığı otelde toplanan Millilerimiz, 10 Şubat’a kadar hazırlıklarını İstanbul Yakacık İTO Spor Salonu’nda gerçekleştirecek. Kamp çalışmalarının ardından Milli Takımımız şampiyonanın oynanacağı Fas’a gidecek. Kampta ağırlıklı olarak Beşiktaş, Karşıyaka, Sebenspor ve Milli Piyango takımından oyuncular yer alıyor.