Akdeniz oyunları ve Avrupa Gençler Şampiyonu Canbaş için Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından Sağlık Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'nda bulunan kabri başında bir anma töreni düzenledik. Törene, Bolu Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Cimnastik Federasyonu As Başkanı Cumhur Özçelik, Bolu Cimnastik Kulübü Başkanı Saip Garipoğlu ve Murat Canbaş’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem törende yaptığı konuşmada: “ Murat Canbaş, Bolu’nun cimnastik spor dalı ile anılmasını sağlayan, birçok sporcuya model olan, Türkiye ve Bolu adının uluslararası arenada duyulmasını sağlayan döneminin en başarılı sporcularındandır. Türkiye’nin gururu olan ve bu başarıları elde eden sporcumuzu milletimiz ebediyen unutmayacaktır. Ruhu şad olsun, büyük bir cimnastikçiydi; ailesine, sevenlerine ve cimnastik camiasına sabırlar dilerim”diye belirtti.