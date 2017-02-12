Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen, 21 Ocak 2017 tarihinde Antalya' da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Türkiye Yıldızlar Şampiyonasında ilimizi temsil eden, 11 Yaş Genel Kategorisinde Türkiye 4. olan Efe Metehan Yavuz ve 16 Yaş Genel Kategorisinde yine Türkiye 4. olan Okan Özsakalıoğlu kurumu ziyaret etti. Kurumdan yapılan açıklamada, "Başarıları sonucu milli takıma seçilen sporcularımızı kutlar; ziyaretlerinden dolayı kendilerine ve ailelerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.