Haber: Esra Öztürk

Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı hedefleyen milli sporcuların büyük bir bölümü, antrenmanlarını Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) yapıyor. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinden biriside ilimiz Bolu’da bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan merkezler, Ankara, Adana, Antalya, Artvin, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Rize, Sakarya, Samsun ve Trabzon olmak üzere 20 kentte faaliyet gösteriyor.