Haber: Semih Baykal

TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı ‘’Milli Sporcularımızı Tanıyalım’’ adlı söyleşi gerçekleştirdi. Söyleyişiye İl Milli Eğitim Şube Müdürü Recai Yörük’ün katılımıyla okul konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa ilimizin gurur kaynakları, milli okçularımız Ömer Aşık, Merve Nur Eroğlu ile Milli Güreşçimiz ve aynı zamanda İlimiz Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Demir konuk olarak katıldılar. Samimi bir ortamda geçen programda öğrenciler, milli sporcularımızı daha yakından tanıma fırsatı buldular. Milli sporcularımız hayatlarından kesitler sunarak, öğrencilerin kendileri ile ilgili merak ettikleri sorulara da cevaplar verdiler. Program okul yönetiminin milli sporcularımıza takdim ettiği hediyelerle son buldu.