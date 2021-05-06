Milli sporcularımız oy bekliyor



Haber: Aysun Beykoz

Mersin’de düzenlenen 2020 Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’ndan madalyalar ile dönen Bolulu sporcular; Göksu Üçtaş Şanlı ve Bora Tarhan, aday gösterildikleri “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu” Ödülleri için Bolululardan destek bekliyor.

Cimnastikbranşında ülkemizi temsil eden Bolulu milli sporcular Göksu Üçtaş Şanlı ve Bora Tarhan, bu yıl 67’ncisi düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli spor ödüllerinden Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde aday gösterildi. “Yılın Kadın Sporcuları” kategorisinde aday gösterilen Göksu Üçtaş Şanlı ve “Yılın Çıkış Yapan Sporcuları” kategorisinde aday gösterilen Bora Tarhan, tüm Boluluların oylarını bekliyor.

“Destekleriniz bekliyorum”

Düzenlenen Avrupa Şampiyonası sürecinde kendisine destek veren Bolulu vatandaşlara teşekkür eden Bora Tarhan, “Yer aleti ve atlama masasında madalya aldım. 2024 Olimpiyatlarında ülkemi en iyi şekilde temsil edip, madalya ile taçlandırmak istiyorum. Şuanda ise Gillette Milliyet Yılın Sporcusu” ödüllerinde Yılın Çıkış Yapan Sporcusu seçilmeyi hedefliyorum. Tüm Bolu halkı ile beraber bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Tüm Bolululara, şu ana kadarki destekleri için teşekkür ediyorum. Artık son düzlükteyiz, 1 ay vaktimiz kaldı. Bu süre içerisinde desteklerini bekliyorum, onların oylarına çok ihtiyacımız var. Umarım bize yardım ederler” diye konuştu.

Göksu Üçtaş Şanlı ve Bora Tarhan’ın aday gösterildiği Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödüllerinde, oy kullanmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

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Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021, 11:57