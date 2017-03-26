Haber: Aysun Beykoz

Grekoromen Milli Güreş Takımı Bolu Aladağ'da günde çift antrenmanla katılacağı şampiyonalara hazırlanıyor. Milli Takım'da 10 sporcu Bulgaristan'da katılacağı turnuvanın ardından Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Sporcularıyla birlikte kampta bulunan Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Remzi Öztürk, yoğun ve arka arkaya programlarını olduğunu belirterek şunları söyledi: "Avrupa Şampiyonası öncesindeki yükleme kampını Aladağ'da gerçekleştiriyoruz. 5-6 Mayıs tarihlerinde Sırbistan'da Avrupa Şampiyonası ve arkasından 10 gün sonra Azerbaycan Bakü'de İslam Oyunları var. Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'in omuzunda bir sakatlığı var ve tedavisi devam ediyor. Sakatlıkları olan arkadaşlarımız bile fedakarlıklar yapıyorlar." Sakatlığı bulunan dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp ise, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediğini belirterek, "Çok yüklenmeyle alakalı olarak omzumda bir ağrı oluştu. MR çekilecek ve ona göre bir tedavi süreci geçireceğim. Büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Şu an önlem amaçlı antrenmanlara katılmıyorum" şeklinde konuştu.